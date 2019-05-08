Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)
08.05.2019  13:31   

На Салтовке столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)

Пострадавших в столкновении не было.


// Facebook/ХС

7 мая около трех часов дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пр. Тракторостроителей, 6.

Там столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ 2108, Mitsubishi Lancer, ВАЗ 21112 и Hyundai Tucson.

По предварительной информации, женщина – водитель «восьмерки» была нетрезкой. На нарушительницу патрульные составили протокол по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. Материалы ДТП переданы в суд.

По свидетельствам очевидцев, на месте ДТП образовалась огромная пробка.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.05 Криминал и происшествия На ХТЗ пьяного водителя и пассажира приковали наручниками к столбу (ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия На ХТЗ столкнулись Samand и Мercedes (ВИДЕО, ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия От удара в дерево насмерть разбился водитель Renault (ФОТО)
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 