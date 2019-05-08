На Салтовке столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)

Пострадавших в столкновении не было.
7 мая около трех часов дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пр. Тракторостроителей, 6.
Там столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ 2108, Mitsubishi Lancer, ВАЗ 21112 и Hyundai Tucson.
По предварительной информации, женщина – водитель «восьмерки» была нетрезкой. На нарушительницу патрульные составили протокол по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. Материалы ДТП переданы в суд.
По свидетельствам очевидцев, на месте ДТП образовалась огромная пробка.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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