08.05.2019 13:31

На Салтовке столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)

Пострадавших в столкновении не было.



// Facebook/ХС

7 мая около трех часов дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пр. Тракторостроителей, 6.

Там столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ 2108, Mitsubishi Lancer, ВАЗ 21112 и Hyundai Tucson.



По предварительной информации, женщина – водитель «восьмерки» была нетрезкой. На нарушительницу патрульные составили протокол по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. Материалы ДТП переданы в суд.

По свидетельствам очевидцев, на месте ДТП образовалась огромная пробка.