08.05.2019 15:11

Девушка, ссора мужчин, крики из машины и удар ножом в грудь: приговор вынесен

Удар ножом будет стоит мужчине более пяти лет за решеткой.



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Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который ударил незнакомца ножом.

12 августа 2016 года водитель припарковал автомобиль BMW возле летней площадки кафе "Мармитон". Вскоре к нему подошел парень и обвинил в приставаниях к своей девушке, когда та проходила мимо машины. Между мужчинами произошел словесный конфликт, после чего потерпевший вернулся к друзьям. Однако через некоторое время харьковчанин вернулся и снова сделал подсудимому замечание за громкую музыку. Разозленный злоумышленник выхватил нож и ударил жертву в грудь.

Во время разбирательства обвиняемый не признал свою вину. Он утверждал, что пострадавший был сильно пьян и дважды ударил его по голове. Мужчина также заявил, что потерпевший бросался на него и мог получить ранение по неосторожности.

Однако большинство свидетелей опровергли версию подсудимого. Девушка пострадавшего сообщила о свисте и криках из машины, на которые она пожаловалась своему избраннику. Двое их знакомых также подтвердили ее показания. Водителя поддержал лишь мужчина, находившийся в момент инцидента в машине. Сам потерпевший заявил, что во время разбирательства начал получать компенсацию и в случае полной выплаты не будет настаивать на суровом наказании.

Суд признал харьковчанина виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к 5,5 годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного