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08.05.2019  16:17   

Десять лет спустя: незаконно выделенный и уже проданный лес вернули государству

Харьковский районный суд области удовлетворил исковые требования прокурора о возвращении в собственность лесхоза незаконно отчужденных земель.


Фото Дмитрия Колонея
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, речь идет о 8 га земель лесного фонда на территории Будянской поселкового совета.
 
Указанные территории в 2008 году. Харьковская райгосадминистрация выделила как земли запаса в собственность 4 граждан для ведения личного крестьянского хозяйства. Однако выделение участков произошло вопреки требованиям законодательства, поскольку они длительное время находились в постоянном пользовании ГП «Октябрьский лесхоз» и на них расположен многолетний лиственных лес.
 
Сразу после получения земель новые владельцы продали свои участки гражданину другого государства. За 8 га леса человек заплатил 320 тыс. грн.
 
Чтобы вернуть лесные угодья государству, прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконными и отмене распоряжений райадминистрации о выделении земель, признании недействительными госактов на право собственности, истребовании и возвращении участков, отмены их государственной регистрации. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Продолжается время апелляционного обжалования судебного решения.
 
Кроме того, по факту незаконного выделения леса в частные руки пока продолжается досудебное расследование.
Тэги:  мошенничество, вернули землю, харьков
 
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