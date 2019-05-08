08.05.2019 17:49

Кровавая ночь: мужчина чуть не убил своего знакомого (ФОТО)

Нанятый работник решил ночью ограбить и убить хозяин дома.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 7 мая около 3:00 в селе Хрущева Никитовка Богодуховского района.

37-летний мужчина взломав металлическим ломом входную дверь дома, проник в помещение и нанес больше десяти ударов ножом 47-летнему хозяину дома.

Как выяснилось, злоумышленником оказался местный житель, который в течение длительного времени помогал по хозяйству пострадавшему.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.