Кровавая ночь: мужчина чуть не убил своего знакомого (ФОТО)

Нанятый работник решил ночью ограбить и убить хозяин дома.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
влажн.:
давл.:
ветер: