Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая ночь: мужчина чуть не убил своего знакомого (ФОТО)
08.05.2019  17:49   

Кровавая ночь: мужчина чуть не убил своего знакомого (ФОТО)

Нанятый работник решил ночью ограбить и убить хозяин дома.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 7 мая около 3:00 в селе Хрущева Никитовка Богодуховского района.
 
37-летний мужчина взломав металлическим ломом входную дверь дома, проник в помещение и нанес больше десяти ударов ножом 47-летнему хозяину дома.
 
Как выяснилось, злоумышленником оказался местный житель, который в течение длительного времени помогал по хозяйству пострадавшему.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
 
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, ограбление, харьков
 
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