15-летняя девушка пропала из арендованной квартиры

Сотрудники Близнюковского отделения полиции и Лозовского отдела полиции устанавливают местонахождение 15-летней Марины Хомяк.
Об исчезновении девочки в полицию 8 мая заявила ее 35-летняя мать. Она сообщила, что последний раз общалась с дочерью по телефону 2 мая. Более 15-летняя девочка на связь не выходила.
Сотрудники полиции установили, что в последнее время девочка жила в городе Лозовая на съемной квартире.
На вид Марине 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, голубые глаза.
Была одета в черные джинсы, черные кроссовки, камуфляжную футболку, темно-серую кофту.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в полицию по телефонам: (05745) 9-00-64, 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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