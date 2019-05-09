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09.05.2019  11:14   

15-летняя девушка пропала из арендованной квартиры

Сотрудники Близнюковского отделения полиции и Лозовского отдела полиции устанавливают местонахождение 15-летней Марины Хомяк.


// Нацполиция

Об исчезновении девочки в полицию 8 мая заявила ее 35-летняя мать. Она сообщила, что последний раз общалась с дочерью по телефону 2 мая. Более 15-летняя девочка на связь не выходила.

Сотрудники полиции установили, что в последнее время девочка жила в городе Лозовая на съемной квартире.

На вид Марине 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, голубые глаза.

Была одета в черные джинсы, черные кроссовки, камуфляжную футболку, темно-серую кофту.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в полицию по телефонам: (05745) 9-00-64, 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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