Тяжело больной мужчина выбросился из окна

Полицией устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Лозовая Харьковской области
56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.
Сообщение о том, что у дома на 3-м микрорайоне в городе Лозовая лежит мужчина без признаков жизни, поступило в отдел полиции 8 мая около 5:20.
По приезду на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что умерший неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью в связи с тяжелой болезнью.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой «самоубийство» уголовного кодекса Украины.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
влажн.:
давл.:
ветер: