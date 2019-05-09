09.05.2019 11:56

Тяжело больной мужчина выбросился из окна

Полицией устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Лозовая Харьковской области



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56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.



Сообщение о том, что у дома на 3-м микрорайоне в городе Лозовая лежит мужчина без признаков жизни, поступило в отдел полиции 8 мая около 5:20.



По приезду на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что умерший неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью в связи с тяжелой болезнью.



По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой «самоубийство» уголовного кодекса Украины.