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09.05.2019  11:56   

Тяжело больной мужчина выбросился из окна

Полицией устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Лозовая Харьковской области


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56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.

Сообщение о том, что у дома на 3-м микрорайоне в городе Лозовая лежит мужчина без признаков жизни, поступило в отдел полиции 8 мая около 5:20.

По приезду на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что умерший неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью в связи с тяжелой болезнью.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой «самоубийство» уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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