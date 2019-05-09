09.05.2019 12:26

Под Харьковом пропал школьник, его мобильный выключен (ФОТО)

Первомайским отделом полиции устанавливается местонахождение Давыдова Артема, 2004 года рождения.



// Нацполиция

Парень 7 мая утром пошел в школу и до настоящего времени не вернулся. Мобильный телефон выключен.



Приметы подростка: рост 170-175 см, короткие светло-русые волосы, глаза серо-зеленые.



Был одет в кофту синего цвета с рисунком на спине и спереди в виде белого треугольника, синие брюки и мокасины.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.