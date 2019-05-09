Под Харьковом пропал школьник, его мобильный выключен (ФОТО)

Первомайским отделом полиции устанавливается местонахождение Давыдова Артема, 2004 года рождения.
Парень 7 мая утром пошел в школу и до настоящего времени не вернулся. Мобильный телефон выключен.
Приметы подростка: рост 170-175 см, короткие светло-русые волосы, глаза серо-зеленые.
Был одет в кофту синего цвета с рисунком на спине и спереди в виде белого треугольника, синие брюки и мокасины.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
влажн.:
давл.:
ветер: