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09.05.2019  12:26   

Под Харьковом пропал школьник, его мобильный выключен (ФОТО)

Первомайским отделом полиции устанавливается местонахождение Давыдова Артема, 2004 года рождения.


// Нацполиция

Парень 7 мая утром пошел в школу и до настоящего времени не вернулся. Мобильный телефон выключен.

Приметы подростка: рост 170-175 см, короткие светло-русые волосы, глаза серо-зеленые.

Был одет в кофту синего цвета с рисунком на спине и спереди в виде белого треугольника, синие брюки и мокасины.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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