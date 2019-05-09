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09.05.2019  13:07   

На Салтовке Lanos сбил двух пешеходов и столкнулся с легковушкой

Наезд произошел 8 мая около 21:30 на пр. Тракторостроителей, 2г.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля DAEWOO Lanos допустил наезд на двух пешеходов и столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Lanos".

Вследствие ДТП в больницу госпитализировали двух пешеходов.

Событие оформляла следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливали следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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