На Салтовке Lanos сбил двух пешеходов и столкнулся с легковушкой

Наезд произошел 8 мая около 21:30 на пр. Тракторостроителей, 2г.
По предварительной информации, водитель автомобиля DAEWOO Lanos допустил наезд на двух пешеходов и столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Lanos".
Вследствие ДТП в больницу госпитализировали двух пешеходов.
Событие оформляла следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливали следователи.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
влажн.:
давл.:
ветер: