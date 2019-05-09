Возле памятника Воину-освободителю нашли подозрительную коробку

В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции никаких взрывчатых веществ не обнаружили.
Информация о картонной коробке возле памятника на проспекте Науки поступила в полицию 9 мая около 11:30.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления полиции. Как выяснилось, в коробке находились продукты питания - конфеты и печенье.
Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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