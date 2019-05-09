Возле памятника Воину-освободителю нашли подозрительную коробку

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 мая Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 мая Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.