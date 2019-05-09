Главная Новости Криминал и происшествия Возле памятника Воину-освободителю нашли подозрительную коробку
09.05.2019  13:05   

Возле памятника Воину-освободителю нашли подозрительную коробку

В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции никаких взрывчатых веществ не обнаружили.


// Нацполиция

Информация о картонной коробке возле памятника на проспекте Науки поступила в полицию 9 мая около 11:30.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления полиции. Как выяснилось, в коробке находились продукты питания - конфеты и печенье.

Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Криминал и происшествия Заминирование: ни в одном из пяти объектов бомб не обнаружено (ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия Минирования продолжаются: взрывчатку ищут в отелях, колледже и Дафи (ВИДЕО) 02.05 Криминал и происшествия В аэропорту и на ЮЖД взрывчатку не нашли, – Нацполиция
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 