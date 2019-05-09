На проспекте Гагарина белый автобус попал в ДТП

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 мая Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 мая Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.