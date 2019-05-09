На проспекте Гагарина белый автобус попал в ДТП

8 мая около 21:20 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 352.
Участниками ДТП стали автомобиль "GEELY" и автобус "Рута".
По предварительной информации, в результате ДТП получил травмы пассажир автомобиля "GEELY". Мужчина был госпитализирован в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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