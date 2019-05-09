Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Гагарина белый автобус попал в ДТП
09.05.2019  15:30   

На проспекте Гагарина белый автобус попал в ДТП

8 мая около 21:20 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 352.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль "GEELY" и автобус "Рута".

По предварительной информации, в результате ДТП получил травмы пассажир автомобиля "GEELY". Мужчина был госпитализирован в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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