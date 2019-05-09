09.05.2019 15:12

23-летний мужчина погиб от рук жены

Женщина нанесла смертельное ножевое ранение своему мужу.



// Нацполиция

8 мая фельдшер скорой медицинской помощи сообщил работникам Нововодолажского отделения полиции о смертельном ножевом ранении.



Полицейские установили, что 22-летняя жена нонесла своему 23-летнему мужу смертельные ножевые повреждения.

По словам женщины, между ней и мужем возникла ссора. В пылу конфликта она несколько раз ударила кухонным ножом в область грудной клетки.



В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.



Следователем открыто уголовное производство предусмотрено ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. Ей уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.



Отдел коммуникации полиции Харьковской области