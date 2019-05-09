09.05.2019 17:16

Мужчина, который 8 раз стрелял в полицейского, арестован на 60 суток

В результате дерзкого нападения командир штурмового взвода батальона полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области получил тяжелые ранения в области головы и грудной клетки.



// Нацполиция

Стрельба произошла 6 мая возле дома по проспекту Победы. 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Ford Focus», припарковался у дома 64. В это время мимо указанного транспортного средства проходил 35-летний майор полиции, сделал водителю замечание по поводу ненадлежащего парковки. Между мужчинами возник словесный конфликт, при этом полицейский повредил левое боковое зеркало автомобиля. Водитель достал пистолет и сделал 8 выстрелов в офицера полиции.



Полицейского в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, сейчас он находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

Злоумышленник был задержан на месте совершения преступления.

Сведения о содеянном уголовное преступление внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



Суд избрал стрелявшему меру пресечения мужчине в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.