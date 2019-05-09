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09.05.2019  16:22   

Пропавшую 15-летнюю девушку нашли в гостях у знакомого

Полиция оперативно разыскала пропавшую девушку на Харьковщине


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Напомним, что сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 8 мая от 35-летней матери.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение пропавшей было установлено. 15-летняя беглянка находилась в гостях у знакомого парня в Сахновщинском районе.

Никаких противоправных действий в отношении разыскиваемого совершено не было. В настоящее время работники полиции вернули девочку матери.

Полицейские призывают родителей, опекунов и попечителей, на чьей иждивении находятся несовершеннолетние, быть более внимательными к детям, чтобы они не искали понимания и семейного уюта вне родительского дома.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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