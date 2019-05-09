Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный на Opel врезался в припаркованный автомобиль (ФОТО)
09.05.2019  19:22   

Пьяный на Opel врезался в припаркованный автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 9 мая около 17:00 на пр. Тракторостроителей, 130.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel совершил наезд на припаркованный автомобиль ЗАЗ Forza.

Во время общения с водителем автомобиля Opel полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

В результате на гражданина патрульные составили протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем админматериалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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