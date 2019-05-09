Пьяный на Opel врезался в припаркованный автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 9 мая около 17:00 на пр. Тракторостроителей, 130.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel совершил наезд на припаркованный автомобиль ЗАЗ Forza.
Во время общения с водителем автомобиля Opel полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.
В результате на гражданина патрульные составили протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем админматериалы передадут в суд.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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