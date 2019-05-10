10.05.2019 08:20

В результате шквалов в Лесопарке падали деревья - на машину и трамвай (ФОТО)

Пострадала только техника: у авто смят багажник



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По словам очевидцев, ЧП произошло утром 9 мая, в Лесопарке. На кадрах с места событий видно, что рухнувшая ветка значительно повредила заднюю часть автомобиля.

Официальная информация уточняется.

Второй инцидент произошел после обеда - также вблизи Мемориала. Дерево впадо на трамвайное полотно. Пассажиры пытались самостоятельно его убрать, чтобы трамвай возобновил движение.

По предварительным данным, люди в инцидентах не пострадали.