В результате шквалов в Лесопарке падали деревья - на машину и трамвай (ФОТО)

Пострадала только техника: у авто смят багажник
По словам очевидцев, ЧП произошло утром 9 мая, в Лесопарке. На кадрах с места событий видно, что рухнувшая ветка значительно повредила заднюю часть автомобиля.
Официальная информация уточняется.
Второй инцидент произошел после обеда - также вблизи Мемориала. Дерево впадо на трамвайное полотно. Пассажиры пытались самостоятельно его убрать, чтобы трамвай возобновил движение.
По предварительным данным, люди в инцидентах не пострадали.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
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давл.:
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