Главная Новости Криминал и происшествия В результате шквалов в Лесопарке падали деревья - на машину и трамвай (ФОТО)
10.05.2019  08:20   

В результате шквалов в Лесопарке падали деревья - на машину и трамвай (ФОТО)

Пострадала только техника: у авто смят багажник


// facebook

По словам очевидцев, ЧП произошло утром  9 мая, в Лесопарке. На кадрах с места событий видно, что рухнувшая ветка значительно повредила заднюю часть автомобиля.

Официальная информация уточняется.

Второй инцидент произошел после обеда - также вблизи Мемориала. Дерево впадо на трамвайное полотно. Пассажиры пытались самостоятельно его убрать, чтобы трамвай возобновил движение.

По предварительным данным, люди в инцидентах не пострадали.

 

 

 

 

 

Источник:   SQ
 Тэги:  дерево, шквал, харьков, погода, авария, дтп
 
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