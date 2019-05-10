10.05.2019 08:41

Резонансное ДТП с Зайцевой в Харькове: адвокаты просят ее выпустить под условное наказание, а ущерб переложить на Дронова

Резонансное ДТП с Зайцевой в Харькове: адвокаты прося ее выпустить под условное наказание, а ущерб переложить на Дронова



Зайцева и Дронов в зале суда. Фото: Т. Ерохина.

Как сообщила «Сегодня» адвокат потерпевших Лариса Матвеева, условный срок могут допустить только с согласия потерпевших. При этом Матвеева добавила, что Зайцева по гражданским искам просит применить частичной порядок взыскания 30%, а 70% суммы положить на Дронова.

«Позиция Зайцевой кардинально изменилась. Ведь сначала она признавала свою вину, сказала, что примет любое наказание и будет считать его справедливым», - отметила адвокат.

При этом семьи погибших и пострадавшие в аварии не верят в искренность Зайцевой и называют ее действия лицемерными. «В деле не поставлена точка и для пострадавших, это очень трудно и причиняет дополнительные моральные страдания и боль. Для меня абсурдно с ее стороны обжалования, поскольку никакого наказания, кроме как максимального справедливого, здесь быть не может», - отметил еще один адвокат потерпевших - Дмитрий Марцонь.

По словам Матвеевой, в отношении Дронова ничего нового не появилось: он и его защита считают его невиновным, просят приговор отменить, а производство закрыть.

Защитник Дронова Сергей Перепелица через суд смог добиться, чтобы в отношении экспертов НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу, открыли уголовное производство. Но Холодногорский отдел полиции его закрыл.

«Будем оспаривать это в суде», — сказал адвокат Сергей Перепелица.