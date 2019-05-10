Водитель «немца» протаранил 9 мая украинского «запорожца» (ФОТО)

Алко-гонщик пошел на таран в припаркованный ЗАЗ Forza
Девятого мая около 17:00 патрульным поступило сообщение о ДТП без травмированных на пр. Тракторостроителей, 130.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel совершил наезд на припаркованный автомобиль ЗАЗ Forza. Во время общения с водителем автомобиля Opel полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
Проходить осмотр на состояние опьянения водитель отказался.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: