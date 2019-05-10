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10.05.2019  08:55   

Водитель «немца» протаранил 9 мая украинского «запорожца» (ФОТО)

Алко-гонщик пошел на таран в припаркованный ЗАЗ Forza


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Девятого мая около 17:00 патрульным поступило сообщение о ДТП без травмированных на пр. Тракторостроителей, 130. 

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel совершил наезд на припаркованный автомобиль ЗАЗ Forza. Во время общения с водителем автомобиля Opel полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Проходить осмотр на состояние опьянения водитель отказался.

 

Источник:   Комментарии Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, побег, опьянение
 
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