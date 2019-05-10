10.05.2019 09:43

В Харькове обрушилась стена трехэтажного жилого дома

После ЧП коммунальщики перекрыли подачу газа и отключили электроснабжение



Фото: 24 канал

В Основянском районе Харькова обрушилась стена трехэтажного жилого дома. Об этом NewsRoom сообщил собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Пильчикова, 11 .

На место выезжали сотрудники полиции, ГСЧС и «Жилкомсервиса».

Они установили, что рухнула одна из стен подвального помещения первого подъезда трехэтажного жилого дома 1928 года постройки.

В результате происшествия были эвакуированы восемь жильцов. После ЧП коммунальщики перекрыли подачу газа и отключили электроснабжение.