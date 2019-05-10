В Харькове обрушилась стена трехэтажного жилого дома

После ЧП коммунальщики перекрыли подачу газа и отключили электроснабжение
В Основянском районе Харькова обрушилась стена трехэтажного жилого дома. Об этом NewsRoom сообщил собственные источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Пильчикова, 11 .
На место выезжали сотрудники полиции, ГСЧС и «Жилкомсервиса».
Они установили, что рухнула одна из стен подвального помещения первого подъезда трехэтажного жилого дома 1928 года постройки.
В результате происшествия были эвакуированы восемь жильцов. После ЧП коммунальщики перекрыли подачу газа и отключили электроснабжение.
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