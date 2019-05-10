10.05.2019 09:54

Заключённые харьковских колоний почтили память погибших в День памяти и примирения (ФОТО)

В учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.



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В отделениях социально-психологической службы учреждений с осужденными проведения информационные часы на тему: «Победа над нацизмом во Второй мировой войне», в библиотеках организованы тематические книжные выставки, в течение дня среди осужденных был организован просмотр телепередач на указанную тему.

Администрацию учреждений и осужденных объединило чувство патриотизма, любви к своей Родине и достойного чествования подвига украинского народа во Второй мировой войне.