Заключённые харьковских колоний почтили память погибших в День памяти и примирения (ФОТО)

В учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.
В отделениях социально-психологической службы учреждений с осужденными проведения информационные часы на тему: «Победа над нацизмом во Второй мировой войне», в библиотеках организованы тематические книжные выставки, в течение дня среди осужденных был организован просмотр телепередач на указанную тему.
Администрацию учреждений и осужденных объединило чувство патриотизма, любви к своей Родине и достойного чествования подвига украинского народа во Второй мировой войне.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: