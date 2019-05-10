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10.05.2019  09:54   

Заключённые харьковских колоний почтили память погибших в День памяти и примирения (ФОТО)

В учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.


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В отделениях социально-психологической службы учреждений с осужденными проведения информационные часы на тему: «Победа над нацизмом во Второй мировой войне», в библиотеках организованы тематические книжные выставки, в течение дня среди осужденных был организован просмотр телепередач на указанную тему. 

Администрацию учреждений и осужденных объединило чувство патриотизма, любви к своей Родине и достойного чествования подвига украинского народа во Второй мировой войне.

 

 

 

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  заключенные, колония, харьков, примирение, мероприятие
 
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