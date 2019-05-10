Главная Новости Криминал и происшествия Утреннее ДТП с такси на Салтовке: пострадали пассажиры
10.05.2019  10:29   

Утреннее ДТП с такси на Салтовке: пострадали пассажиры

Авария произошла 10 мая около 8:00 на улице Гeроев Труда, 11.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Hyundai и Chevrolet, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля Hyundai. Бригада скорой госпитализировала их в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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