Утреннее ДТП с такси на Салтовке: пострадали пассажиры

Авария произошла 10 мая около 8:00 на улице Гeроев Труда, 11.
Участниками ДТП стали автомобили Hyundai и Chevrolet, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля Hyundai. Бригада скорой госпитализировала их в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.
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