10.05.2019 12:58

30 тысяч долларов и 30 тысяч гривен – мошенник отобрал в 81-летней бабушки все сбережения

Харьковчанка отдала неизвестному все деньги за «непривлечение ее сына к ответственности».



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9 мая в Шевченковский отдел полиции обратилась 81-летняя жительница района.

Она рассказала, что на стационарный телефон позвонил неизвестный. Злоумышленник сообщил, что ее сын попал в ДТП и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги.

Женщина отдала вору все свои сбережения: 30 тысяч доллар, 30 тысяч гри вен и 500 евро.

В ходе проверки работники полиции установили, что сын заявительницы в ДТП не попадал. Сейчас следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



Работники ГУНП в Харьковской области призывают граждан быть внимательными и бдительными.

«Если вы получили такой звонок от неизвестного лица, в любом случае не впадайте в панику. Сосредоточьтесь и задайте Гость ряд прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник. Также для проверки вы можете попросить описать свой внешний вид. Ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях», – объясняют правоохранители.