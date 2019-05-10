10.05.2019 13:31

Полицейскому, в которого стреляли 8 раз, нужна помощь

Командиру штурмового взвода батальона полиции особого назначения Евгению Лободе, который 6 мая получил тяжелые ранения, уже сделали третью операцию. Для спасения его жизни необходимы значительные материальные средства.



// Нацполиция

Напомним, что 6 мая в Харькове возле дома по проспекту Победы 41-летний водитель автомобиля «Ford Focus» из-за конфликта с полицейским сделал 8 выстрелов из пистолета в 35-летнего майора полиции. В результате полицейский получил тяжелые ранения в области головы и грудной клетки.



В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу, сейчас он находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Для лечения полицейского необходимы значительные денежные средства. Его родственники не в состоянии самостоятельно оплатить все медицинские процедуры.



В связи с этим полиция Харьковской области обращается ко всем неравнодушным гражданам оказать посильную материальную помощь семье раненого офицера.



Это можно сделать, перечислив деньги на карточку Приватбанка Евгения Лободы. Ее номер 5168757347641955. Будем благодарны всем, кто присоединится к спасению офицера харьковской полиции.