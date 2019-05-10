Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской автомобиль врезался в электропору
10.05.2019  14:02   

На Клочковской автомобиль врезался в электропору

Авария произошла около половины седьмого утра 9 мая на ул. Клочковской, 333.


// Facebook

Прибыв на вызов, патрульные обнаружили автомобиль Chevrolet Lacetti, который врезался в электроопору.

Водитель объяснил, что во время движения с его автомобиля вылетела передняя левая опора, из-за чего он потерял управление и врезался в столб.

От госпитализации мужчина отказался. В результате происшествия пострадавших нет.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.05 Криминал и происшествия Утреннее ДТП с такси на Салтовке: пострадали пассажиры (ФОТО) 10.05 Криминал и происшествия Водитель «немца» протаранил 9 мая украинского «запорожца» (ФОТО) 10.05 Криминал и происшествия Резонансное ДТП с Зайцевой в Харькове: адвокаты просят ее выпустить под условное наказание, а ущерб переложить на Дронова
 
 

Видео

На Харьковщине подорвали банкомат. Сколько украли, пока неизвестно. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 