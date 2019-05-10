10.05.2019 14:02

На Клочковской автомобиль врезался в электропору

Авария произошла около половины седьмого утра 9 мая на ул. Клочковской, 333.



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Прибыв на вызов, патрульные обнаружили автомобиль Chevrolet Lacetti, который врезался в электроопору.

Водитель объяснил, что во время движения с его автомобиля вылетела передняя левая опора, из-за чего он потерял управление и врезался в столб.

От госпитализации мужчина отказался. В результате происшествия пострадавших нет.