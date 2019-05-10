На Клочковской автомобиль врезался в электропору

Авария произошла около половины седьмого утра 9 мая на ул. Клочковской, 333.
Прибыв на вызов, патрульные обнаружили автомобиль Chevrolet Lacetti, который врезался в электроопору.
Водитель объяснил, что во время движения с его автомобиля вылетела передняя левая опора, из-за чего он потерял управление и врезался в столб.
От госпитализации мужчина отказался. В результате происшествия пострадавших нет.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: