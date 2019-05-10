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10.05.2019  13:49   

Незаконно приватизированные склады вернули общине

Местный житель, заключив на год арендный договор, пользовался складами полтора десятка лет, а затем стал их владельцем.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционный суд удовлетворил исковые требования прокурора и отменил решение первой судебной инстанции о признании права собственности за гражданином на складские помещения площадью более 2 тыс. кв. м.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, речь идет о зданиях, расположенных на территории Лебяжского сельсовета Чугуевского района.
 
Указанные склады еще в 2001 году арендовал у одного из частных сельскохозпредприятий местный житель.
 
Срок действия договора аренды истек в 2002 году. Однако мужчина продолжал пользоваться помещениями в течение 17 лет уже без правоустанавливающих документов.
 
Чтобы стать владельцем недвижимости, он обратился в суд и попросил признать за ним право собственности на имущество по приобретательной давности. Суд удовлетворил требования истца.
 
Однако, как выяснилось, суд первой инстанции не учел интересы территориальной общины села и признал право собственности за гражданином без оформленного надлежащим образом права землепользования и необходимых правоустанавливающих документов.
 
В связи с этим прокуратура обжаловала решение первой инстанции в апелляционном порядке.
 
Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены.
 
Ход выполнения решения суда находится на контроле прокуратуры области.
Тэги:  мошенничество, склады вернули общине, харьков
 
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