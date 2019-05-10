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10.05.2019  14:20   

В Харькове сотрудникам магазина мобильных угрожали расправой

У заявителя и участников события отобрали объяснения


// facebook

По данным полиции, 9 мая около 15:20 патрульным поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 58 двое неизвестных мужчин угрожают заявителю физической расправой.

По факту проишествия полицейские у заявителя отобрали заявление, а также объяснения у участников события.

Материалы переданы в Шевченковский отдела полиции.

По данным пользователей соцсетей, инцидент произошел в магазине, где занимаются ремонтами телефонов. Неизвестные вроде угрожали сотрудникам магазина.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  магазин, телефоны, харьков, полиция, протокол
 
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