10.05.2019 16:19

После полуночи рецидивист решил зарезать сына любовницы (ФОТО)

Прошедшей ночью под Харьковом чудом остался жив 27-летний мужчина.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, инцидент произошел 10 мая около 00:27.

В Змиевской отдел полиции поступила инофрмация из службы «102».

Туда обратидась 44-летняя женщина.

Она заявила, что бывший сожитель нанес ножевое ранение в шею ее 27-летнему сыну.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.