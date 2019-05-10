10.05.2019 16:19
После полуночи рецидивист решил зарезать сына любовницы (ФОТО)
Прошедшей ночью под Харьковом чудом остался жив 27-летний мужчина.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, инцидент произошел 10 мая около 00:27.
В Змиевской отдел полиции поступила инофрмация из службы «102».
Туда обратидась 44-летняя женщина.
Она заявила, что бывший сожитель нанес ножевое ранение в шею ее 27-летнему сыну.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.