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10.05.2019  16:19   

После полуночи рецидивист решил зарезать сына любовницы (ФОТО)

Прошедшей ночью под Харьковом чудом остался жив 27-летний мужчина.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, инцидент произошел 10 мая около 00:27.
 
В Змиевской отдел полиции поступила инофрмация из службы «102».
 
Туда обратидась 44-летняя женщина.
 
Она заявила, что бывший сожитель нанес ножевое ранение в шею ее 27-летнему сыну.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.
 
По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, хотел зарезать мужчину, харьков
 
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