17-летняя девушка повесилась во дворе своего дома

Полиция устанавливает обстоятельства смерти подростка.
Как сообщили в ГУ Нацполиции, о самоубийстве 17-летней жительницы Купянска стало известно 9 мая в 5:49.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила что девушка покончила жизнь через повешение во дворе дома по месту жительства.
Полицейские не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Тепло возвращается: с субботы столбик термометра начинает ползти вверх.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: