10.05.2019 16:31

17-летняя девушка повесилась во дворе своего дома

Полиция устанавливает обстоятельства смерти подростка.



Корреспондент.net

Как сообщили в ГУ Нацполиции, о самоубийстве 17-летней жительницы Купянска стало известно 9 мая в 5:49.



Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила что девушка покончила жизнь через повешение во дворе дома по месту жительства.



Полицейские не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».