Главная Новости Криминал и происшествия 17-летняя девушка повесилась во дворе своего дома
10.05.2019  16:31   

17-летняя девушка повесилась во дворе своего дома

Полиция устанавливает обстоятельства смерти подростка.


Корреспондент.net

Как сообщили в ГУ Нацполиции, о самоубийстве 17-летней жительницы Купянска стало известно 9 мая в 5:49.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила что девушка покончила жизнь через повешение во дворе дома по месту жительства.

Полицейские не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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