Харьковские правонарушители «попали» на 10,8 млн. штрафов за год

Наибольший имущественный ущерб нанесен административными правонарушениями в области торговли, общественного питания, сферы услуг, в области финансов и предпринимательской деятельности.
В 2018 было зарегистрировано 313,2 тыс. случаев нарушений административного законодательства.
Количество рассмотренных дел, по которым вынесены постановления, составила 299,5 тыс. (В 2017 соответственно 257,1 тыс. И 243,8 тыс.).
Наложены административные взыскания на 281,4 тыс. человек (в 2017 - 227,4 тыс. человек).
Таким образом, в среднем, на каждую пару правонарушителей Харькова приходится три доказанных случая.
2059 граждан были освобождены от ответственности ввиду мало значимости нарушения и отделались устным предупреждением
Лица, на которых наложены административные взыскания
(тыс. человек)
Размер причиненного административными правонарушениями имущественного ущерба составил 10,8 млн.грн, которая была возмещена на 26,5%.
Наибольшую имущественный ущерб нанесен административными правонарушениями в области торговли, общественного питания, сферы услуг, в области финансов и предпринимательской деятельности (83,2%).
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Тепло возвращается: с субботы столбик термометра начинает ползти вверх.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: