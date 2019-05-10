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10.05.2019  17:20   

Харьковские правонарушители «попали» на 10,8 млн. штрафов за год

Наибольший имущественный ущерб нанесен административными правонарушениями в области торговли, общественного питания, сферы услуг, в области финансов и предпринимательской деятельности.


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В 2018 было зарегистрировано 313,2 тыс. случаев нарушений административного законодательства.

Количество рассмотренных дел, по которым вынесены постановления, составила 299,5 тыс. (В 2017 соответственно 257,1 тыс. И 243,8 тыс.).

Наложены административные взыскания на 281,4 тыс. человек (в 2017 - 227,4 тыс. человек).

Таким образом,  в среднем, на каждую пару правонарушителей Харькова приходится три доказанных случая.

2059 граждан были освобождены от ответственности ввиду мало значимости нарушения и отделались устным предупреждением

 

Лица, на которых наложены административные взыскания

(тыс. человек)

Размер причиненного административными правонарушениями имущественного ущерба составил 10,8 млн.грн, которая была возмещена на 26,5%.

Наибольшую имущественный ущерб нанесен административными правонарушениями в области торговли, общественного питания, сферы услуг, в области финансов и предпринимательской деятельности (83,2%).

 

 

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  штраф, нарушение, харьков, суд, административное
 
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