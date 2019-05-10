10.05.2019 17:20

Харьковские правонарушители «попали» на 10,8 млн. штрафов за год

Наибольший имущественный ущерб нанесен административными правонарушениями в области торговли, общественного питания, сферы услуг, в области финансов и предпринимательской деятельности.



// facebook

В 2018 было зарегистрировано 313,2 тыс. случаев нарушений административного законодательства.

Количество рассмотренных дел, по которым вынесены постановления, составила 299,5 тыс. (В 2017 соответственно 257,1 тыс. И 243,8 тыс.).

Наложены административные взыскания на 281,4 тыс. человек (в 2017 - 227,4 тыс. человек).

Таким образом, в среднем, на каждую пару правонарушителей Харькова приходится три доказанных случая.

2059 граждан были освобождены от ответственности ввиду мало значимости нарушения и отделались устным предупреждением

Лица, на которых наложены административные взыскания

(тыс. человек)

Размер причиненного административными правонарушениями имущественного ущерба составил 10,8 млн.грн, которая была возмещена на 26,5%.

Наибольшую имущественный ущерб нанесен административными правонарушениями в области торговли, общественного питания, сферы услуг, в области финансов и предпринимательской деятельности (83,2%).