10.05.2019 17:41
Расправа перед разводом: пьяный муж зарезал жену на глазах у дочери
Ревнивца-убийцу приговорили к 10 годам за решеткой.
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Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда г.. Харькова 53-летнего мужчину признали виновным в убийстве жены (ч.1 ст. 115 УК Украины).
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, убийцы назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Согласно данным расследования, в августе 2018 года осужденный жестоко расправился со своей женой.
В семье нередко возникали ссоры, поэтому женщина решила, жить отдельно от мужа.
Супруги даже подали документы на развод.
В день трагедии они встретились возле дома, где жили вместе около 13 лет якобы для решения каких-то «бумажных» вопросов.
Мужчина пришел на встречу нетрезвый, за разговором он приревновал жену к другому. На этой почве между ними возник очередной конфликт.
Ревнивец набросился на женщину с ножом. Он 8 раз ударил жертву в различные части тела.
В защиту матери бросилась взрослая дочь, которая жила в том же доме и увидела «кровавую расправу» в окно.
Она оттянула отца и вызвала скорую.
Однако спасти жизнь пострадавшей врачам не удалось в тот же день она скончалась в больнице.
Кроме взрослой дочери, у погибшей осталось также двое несовершеннолетних детей.