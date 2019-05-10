10.05.2019 17:41

Расправа перед разводом: пьяный муж зарезал жену на глазах у дочери

Ревнивца-убийцу приговорили к 10 годам за решеткой.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда г.. Харькова 53-летнего мужчину признали виновным в убийстве жены (ч.1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, убийцы назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Согласно данным расследования, в августе 2018 года осужденный жестоко расправился со своей женой.

В семье нередко возникали ссоры, поэтому женщина решила, жить отдельно от мужа.

Супруги даже подали документы на развод.

В день трагедии они встретились возле дома, где жили вместе около 13 лет якобы для решения каких-то «бумажных» вопросов.

Мужчина пришел на встречу нетрезвый, за разговором он приревновал жену к другому. На этой почве между ними возник очередной конфликт.

Ревнивец набросился на женщину с ножом. Он 8 раз ударил жертву в различные части тела.

В защиту матери бросилась взрослая дочь, которая жила в том же доме и увидела «кровавую расправу» в окно.

Она оттянула отца и вызвала скорую.

Однако спасти жизнь пострадавшей врачам не удалось в тот же день она скончалась в больнице.

Кроме взрослой дочери, у погибшей осталось также двое несовершеннолетних детей.