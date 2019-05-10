Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом задержан рыбак, нарушивший нерестовый запрет
10.05.2019  17:46   

Под Харьковом задержан рыбак, нарушивший нерестовый запрет

На водоеме в Пересечаном (Дергачевский р-н) задержан браконьер.


// facebook

Об этом сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

По данным управления, мужчина рыбачил во время нерестового запрета, кроме того, применял 16 орудий лова, использовать которые запрещено.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.

Во время нереста на водоемах под Харьковом оборудуют нерестилища.

 

Источник:   Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  нерест, запрет, харьков, бракооньер, патруль
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.04 Криминал и происшествия В марте изъято 3 центнера рыбы и 30 запрещенных орудий лова, а в суды передано 26 протоколов, - Харьковский рыбоохранный патруль 25.03 Криминал и происшествия Браконьеры не дают щуке нереститься в водоемах вокруг Харькова (ФОТО) 04.05 Криминал и происшествия Под Харьковом задержан нелегальный рыбак (ФОТО)
 
 

Видео

На Харьковщине подорвали банкомат. Сколько украли, пока неизвестно. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 