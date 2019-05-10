Под Харьковом задержан рыбак, нарушивший нерестовый запрет

На водоеме в Пересечаном (Дергачевский р-н) задержан браконьер.
Об этом сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
По данным управления, мужчина рыбачил во время нерестового запрета, кроме того, применял 16 орудий лова, использовать которые запрещено.
Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.
Во время нереста на водоемах под Харьковом оборудуют нерестилища.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Тепло возвращается: с субботы столбик термометра начинает ползти вверх.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
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