10.05.2019 18:34

Взлет и фиаско воришки, который крал все подряд: приговор вынесен

Вор обчищал частные дома, машины и магазины.



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Красноградский райсуд Харьковской области вынес приговор любителю красть чужую собственность.

Похождения подсудимого начались в середине января 2019 года. Вечером 15-го числа он проник в частный дом и в хозяйском подвале стащил 70 кг. металлолома на 343 грн.

Примерно в этот же период он забрался в дом к уехавшему в это время знакомому и проявил себя любителем рыбалки, стащив четыре импортных удилища и катушку на 600 гривен,

В конце января он отметился воровской вылазкой в помещение летней кухни знакомого, украв шлифовальную машинку за 211 грн .

Вечером 4 февраля он перешел на магазины, обчистив прилавки одного из них. Он сгреб разного рода товар, не разбирая. Среди добычи оказались : 4 бутылки пятновыводителя, крем для чистки, растворимый кофе и подарочный набор. Всего на 443 грн.

Кроме этого, на следующий день с 20 часов 53 минуты по 21 час 20 минут в том же магазине, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он стащил три бутылки геля для душа, три пакета кофе, конфеты миндаль / фундук в молочном шоколаде, шоколадную пасту и палку сырокопченой колбасы на 515 гривен. Как и в первый раз, он все это спрятал под верхней одеждой и вышел из помещения магазина

Утром 09.02.2019 он на улице Хомутовской в Краснограде, украл из багажника авто ВАЗ 21063 угловую шлифовальную машинку за 204 грн.

А завершились его похождения кражей 40 метров кабеля на улице Котляревского на 529 гривен.

12 марта 2019 года воришка был задержан.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. В содеянном раскаивался и просил строго не наказывать. На основании ч.1 ст.70 УК Украины, его приговрили к 4 голам лишения свободы.