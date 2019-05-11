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11.05.2019  08:39   

Фиктивные браки украинок в помощь нелегалам: приговор вынесен

Женщины за плату регистрировали браки для легализации иностранцев.


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Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор организаторам фиктивных браков между украинками и иностранцами.
 
Как выяснилось в ходе расследования, в 2017 году двое мужчин договорились об организации нелегального бизнеса.
 
Гражданин Ирака должен был находить соотечественников, которым необходимо легализоваться на территории нашей страны. Его партнер, в свою очередь, подыскивал украинок, согласных за финансовое вознаграждение выйти замуж за иностранца.
 
После оформления фиктивного брака граждане Ирака получали временный вид на жительство. Всего злоумышленникм удалось "узаконить отношения" трех пар.
 
Во время разбирательства оба фигуранта не стали отрицать своей вины.
 
За незаконную переправку людей через границу Украины мужчин приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой реального наказания на двухлетний испытательный срок.
 
На данный момент идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  нелегалы, фиктивный брак, харьков
 
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