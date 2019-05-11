11.05.2019 09:43

Женщина решила обвинить мужа в незаконном кредите: приговор вынесен

В ходе расследования стало ясно, что это - ложь.



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Шевченковский районный суд Харьковской области вынес приговор жене, которая безосновательно обвинила мужа в получении кредита на ее имя.

Соглавно данным расследования, 12 января 2019 года женщина обратилась в полицию и заявила, что ее избранник совершил преступление.

По словам обвиняемой, муж взял ее телефон и на сайте "Кредит-касса" получил две тысячи гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 УК Украины ("мошенничество"), однако в ходе расследования выяснили, что жительница Шевченковского района оболгала супруга.

Женщина одна воспитывает ребенка с врожденным пороком сердца. Несмотря на то, что она состоит в браке с мужем, но вместе они не живут. Супруг, избивавший обвиняемую, с ребенком не общается.

Во время разбирательства женщина признала свою вину в заведомо ложном сообщении о преступлении. Суд приговорил ее к лишению свободы на один год с заменой реального наказания на аналогичный испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.