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11.05.2019  09:43   

Женщина решила обвинить мужа в незаконном кредите: приговор вынесен

В ходе расследования стало ясно, что это - ложь.


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Шевченковский районный суд Харьковской области вынес приговор жене, которая безосновательно обвинила мужа в получении кредита на ее имя. 
 
Соглавно данным расследования, 12 января 2019 года женщина обратилась в полицию и заявила, что ее избранник совершил преступление.
 
По словам обвиняемой, муж взял ее телефон и на сайте "Кредит-касса" получил две тысячи гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 УК Украины ("мошенничество"), однако в ходе расследования выяснили, что жительница Шевченковского района оболгала супруга.
 
Женщина одна воспитывает ребенка с врожденным пороком сердца. Несмотря на то, что она состоит в браке  с мужем, но вместе они не живут. Супруг, избивавший обвиняемую, с ребенком не общается.     
 
Во время разбирательства женщина признала свою вину в заведомо ложном сообщении о преступлении. Суд приговорил ее к лишению свободы на один год с заменой реального наказания на аналогичный испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  ложное обвинение, насилие в семье, харьков
 
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