11.05.2019 10:56

Шесть афер с банковскими карточками и как не попасться в лапы мошенников

Полиция не на шутку обеспокоена все чаще появляющимися аферами, поэтому обращается с рекомендациями, как их избежать.



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Несмотря на все попытки правоохранителей, люди все еще попадают в "лапы" мошенников. Поэтому для предупреждения такого рода преступлений, ниже перечислены наиболее распространенные способы мошенничества с пластиковыми карточками:

1) самая распространенная «наживка» - звонок по объявлению. Мошенники звонят человеку, который разместил объявление о продаже чего-либо на одном из популярных сайтов и сначала притворяются покупателем. Правда, немного странно: такой покупатель почти никогда не торгуется и не признает других способов оплаты, кроме перевода на карту ПриватБанка. Продавцов это часто настораживает, но ненадолго. Желание продать товар как можно быстрее, да еще и по выгодной цене, перевешивает. Через некоторое время жертве перезванивает уже второй из мошенников и представляется сотрудником банка.

2) второй способ «подкатить» к будущей жертве еще проще - владельцу карточки сразу звонят якобы из банка, сообщая о переводе, что якобы поступил на его имя. Если человек не ждет никаких приказов, то, конечно, может усомниться. Но если нет, то таким способом можно «зацепить» даже того владельца карточки, который ничего не продает. Особенно часто на такой прием попадаются владельцы социальных карт - пенсионеры, молодые мамы;

3) Якобы сотрудник банка, а на самом деле мошенник, предлагает по телефону увеличить кредитный лимит на карточке. И якобы для этого - опять же выспрашивает личные данные владельца карты;

4) также нередко сочетается с одним из уже названных, но может использоваться и самостоятельно. Липовый "сотрудник банка» сообщает владельцу карты, ему нужно заменить пин-код, и для этого просит назвать данные карты;

5) встречаются и более оригинальные способы. Например, в «прицел» мошенников могут попадать люди, которые ищут работу (в частности, отдаленную) через соответствующие сайты. После звонка «менеджера» с потенциальной жертвой связывается «бухгалтер», который выспрашивает данные карты якобы для зачисления зарплаты, оформление топливной карты и тому подобное.

6) Также еще используют старую «НОВУЮ» схему.

Схема проста: мошенники несколько раз звонят на Ваш номер и сбрасывают, Вы перезванивают на эти номера. После этого пополняют ваш счет до 10 гривен (3,4,5 ...).

Затем, злоумышленники обращаются к оператору связи с заявлением об утрате сим карты, если абонент не является контрактным. Оператор просит назвать определенные данные, а именно, как правило: дата, сумма последнего пополнения счета и последние мобильные номера с которыми поддерживали связь.

В дальнейшем будет предоставлено сим-карту с вашим номером мобильного телефона. После этого злоумышленники ищут бездомный и он идет с копией своего паспорта и получает новую сим-карту (дубликат). Получив номер, связанный с платежной банковской картой, злоумышленник имеет возможность самостоятельно проводить банковские операции и таким образом завладевает средствами потерпевшего.

Такая история уже произошла с одним человеком. Он занимается продажей бытовых товаров интернет-сети, поэтому ему постоянно поступают звонки с разных номеров. Так и в этот раз он увидел на телефоне несколько пропущенных звонков с разных номеров. Перезвонил, что и требовалось злоумышленникам.

Через несколько минут на счет мобильного пришло сообщение о пополнении счета на 3 гривны, но впоследствии от мобильного оператора поступило SMS, номер будет заблокирован и недействителен.

За это время: один из злоумышленников под видом владельца телефона позвонил оператору и назвал дату, сумму последнего пополнения и последние входящие звонки - спровоцированы самими же мошенниками, чтобы заблокировать сим-карту и сделать ее дубликат. Воры тем временем с помощью дубликата SIM-карты получили доступ к банковским сбережений мужчины, так как номер мобильного был привязан к банковской карте. Откуда перевели на свои счета почти 1000 гривен.

Как избежать:

Для недопущения в дальнейшем мошенничеств с пластиковыми карточками запомните эти правила:

- для получения перевода отправителю нужно знать только номер карты и ваше имя. Паспортные данные, ИНН, дата рождения и срок действия карты при этом не нужны. Если вы договариваетесь, например, о продаже товара - себе не называйте покупателю никаких лишних данных;

- если вам звонят якобы из банка и просят назвать личные данные - это повод насторожиться. Если вы сомневаетесь, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник - спросите, когда и в какое отделение вы можете подойти, чтобы решить проблему лично, а не по телефону;

- банки никогда не проводят идентификацию владельца карты при исходящем звонке - только если вы сами звоните в банк. Кроме того, помните, что сотрудники ПриватБанка не звонят с личных мобильных номеров - только с номеров с кодом (056).

- какое бы СМС-сообщение вы не получили от банка (с номера 10060) - всегда читайте его содержание;

- никогда не называйте третьим лицам (в том числе сотрудникам банка, а также знакомым, друзьям, родственникам, продавцам в магазине) пин-код вашей карты, а также секретные одноразовые коды;

- никогда не сообщайте свой пин-код посторонним лицам, в том числе родственникам. Банковские работники не имеют права спрашивать у вас пин-код. Не записывает пин-код на карточках;

- если работник банка (лицо, представилась им) предлагает вам по телефону помочь в проведении каких-либо действий с картой (например, активировать в банкомате) - настаивайте на проведении их в отделении банка;

- не оставляйте в социальных сетях номер мобильного, привязанного к банковской карты, не указывайте дату рождения, адрес и другую личную информацию.

Часто жертвы мошенничества удивляются: откуда мошенники знают о них так много? На самом деле, по номеру карты легко узнать имя ее владельца, инициировав денежный перевод на карту в системе Приват24 или в терминале. Затем по имени потенциальной жертвы в соцсетях мошенники могут узнать ее мобильный номер и другие данные, с помощью которых они и будут в дальнейшем изображать «всезнающего» сотрудника банка.

- во избежание дублирования вашей сим-карты, никогда не перезванивайте на неизвестные номера. Особенно если звонки поступают часто и с разных номеров. Если есть возможность, то лучше перейти на контрактную форму обслуживания, тогда дубликат карточки сможете получить только вы. Как вариант - можно завести недорогой мобильный с отдельным номером, который будете использовать только для банковских услуг;

- если вы потеряли мобильный или сим-карта престала работать, сразу же заблокируйте привязаны к этому номеру телефона банковские карточки;

- будьте в курсе услуг, предоставляемых по вашей карте, возможных способов мошенничества, изучите правила безопасного пользования картой.

Если вы подозреваете, что данные карты попали к мошенникам, или уже обнаружили пропажу средств, то в первую очередь нужно заблокировать карту. Если речь идет о мошенничестве, кроме обращения в банк необходимо написать заявление в полицию.

Будьте осторожны! Старайтесь никому не перезванивать, ни в коем случае не давайте своих данных и номеров карточек.