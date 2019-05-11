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11.05.2019  16:59   

Подростки, едва не убившие прохожего, взяты под стражу

По требованию прокуратуры суд арестовал двух подростков.


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Как сообщает прокуратура, по ее требованию Ленинский районный суд г. Харькова избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч. 2 ст. 121 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, происшествие случилось в конце марта этого года недалеко от Привокзальной площади.
 
Двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим. По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что человек якобы предложил им приобрести наркотические средства.
 
Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове. Избиения злоумышленники снимали на телефон.
 
От полученных травм потерпевший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия.
 
Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.
 
Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, избиение, харьков
 
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