Главная Новости Криминал и происшествия Мнимая фермерша за три года так и не создала хозяйство на землях стоимостью в 6 млн. гривен
11.05.2019  19:05   

Мнимая фермерша за три года так и не создала хозяйство на землях стоимостью в 6 млн. гривен

Женщина спохватилась только когда ее "деятельностью" на 195 га земли заинтересовалась прокуратура.


//juristoff.com
Как сообьщает Прокуратура Барвенковский районный суд области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 195 га сельхозугодий из пользования псевдофермера.
 
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о 7 участков на территории Барвенковского района общей стоимостью почти 6 млн. грн.
 
Указанные площади в течение 2015-2016 гг. на основании приказов ГУ Держгеокадастру в области получила в пользование женщина-предприниматель. Земли выделялись без проведения торгов для ведения фермерского хозяйства.
 
Однако в заявлении на получение участков женщина не обосновала должным образом, зачем арендует такие большие площади. Более того, фермерское хозяйство она в течение 3 лет так и не зарегистрировала. Предпринимательница пользовалась землями как физлицо, поэтому платила только арендную плату за землю. При этом при условии создания ФХ в бюджет бы поступали еще и налоги от ведения хозяйственной деятельности.
 
Хозяйство женщина зарегистрировала только после обращения прокуратуры в суд.
 
Учитывая то, что участки были арендованы и использовались с рядом нарушений, суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании незаконными и отмене приказов Держгеокадастру, признании недействительными договоров аренды, отмене государственной регистрации участков и возвращении их в собственность государства. Сейчас продолжается время на апелляционное обжалование судебного решения.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, псевдофермер, харьков
 
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