Главная Новости Криминал и происшествия ЧП на рассвете: огонь в нежилом помещении чуть не обернулся масштабным пожаром (ФОТО, ВИДЕО)
12.05.2019  14:48   

ЧП на рассвете: огонь в нежилом помещении чуть не обернулся масштабным пожаром (ФОТО, ВИДЕО)

В Московском районе предотвратили крупный пожар.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС 11 мая в 06:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на частной территории по адресу: г. Харьков, вул. Ивана Зарудного, 2, где находилась отдельно стоящее нежилое здание.
 
К месту вызова было направлено 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. По прибытию спасателей стало известно, что огонь охватил всю площадь здания в 80 кв.м.
 
Открытое пламя грозило соседнем жилом доме, а также рядом припаркованным автомобилям. В тушении пожара принимали участие 3 пожарно-спасательных автомобиля и 15 человек личного состава.
 
Спасатели приняли все необходимые меры, чтобы спасти имущество, подали 2 пожарных ствола на решающие направления.
 
Благодаря их оперативным действиям пожар удалось локализовать в 06:36 и окончательно ликвидировали в 07:29. Соседский дом спасен. Огонь успел повредить 3 автомобиля: «Камаз», «Hyndai Tucson» и «Daewoo Lanos».
 
Причина и убытки от пожара устанавливаются.
 
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, склад, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.05 Криминал и происшествия Пожарные рассказали, как тушили кафе в Дафи (ФОТО) 08.05 Криминал и происшествия В торговом центре припозднившихся посетителей испугал пожар в «Небе» (ВИДЕО) 07.05 Криминал и происшествия Индустриальный район: пожарные только к утру 7 мая ликвидировали пожар в складском помещении (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)
 
 

Видео

На Салтовке утром ликвидировали крупный пожар. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 