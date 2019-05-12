12.05.2019 14:48

ЧП на рассвете: огонь в нежилом помещении чуть не обернулся масштабным пожаром (ФОТО, ВИДЕО)

В Московском районе предотвратили крупный пожар.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 11 мая в 06:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на частной территории по адресу: г. Харьков, вул. Ивана Зарудного, 2, где находилась отдельно стоящее нежилое здание.

К месту вызова было направлено 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. По прибытию спасателей стало известно, что огонь охватил всю площадь здания в 80 кв.м.

Открытое пламя грозило соседнем жилом доме, а также рядом припаркованным автомобилям. В тушении пожара принимали участие 3 пожарно-спасательных автомобиля и 15 человек личного состава.

Спасатели приняли все необходимые меры, чтобы спасти имущество, подали 2 пожарных ствола на решающие направления.

Благодаря их оперативным действиям пожар удалось локализовать в 06:36 и окончательно ликвидировали в 07:29. Соседский дом спасен. Огонь успел повредить 3 автомобиля: «Камаз», «Hyndai Tucson» и «Daewoo Lanos».

Причина и убытки от пожара устанавливаются.