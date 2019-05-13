13.05.2019 08:19

Еще одно ДТП с такси на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 12 мая около 18:00 на перекрестке улиц Тюринская (Якира) и Веринская.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали два автомобиля марки Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров авто Daewoo Lanos (серебристого цвета). Медики госпитализированы их в больницу.



Обстоятельства ДТП выясняет следственно-опeративная группа.