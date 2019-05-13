Еще одно ДТП с такси на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 12 мая около 18:00 на перекрестке улиц Тюринская (Якира) и Веринская.
Участниками ДТП стали два автомобиля марки Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров авто Daewoo Lanos (серебристого цвета). Медики госпитализированы их в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-опeративная группа.
День расслабления и истинных ценностей. Хорошо провести его в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи.
Тепло возвращается: с субботы столбик термометра начинает ползти вверх.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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