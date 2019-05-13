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13.05.2019  08:19   

Еще одно ДТП с такси на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 12 мая около 18:00 на перекрестке улиц Тюринская (Якира) и Веринская.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали два автомобиля марки Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров авто Daewoo Lanos (серебристого цвета). Медики госпитализированы их в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-опeративная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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