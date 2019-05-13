13.05.2019 08:55

Мстительный сотрудник заминировал мясокомбинат

«Минеру» грозит до шести лет за решеткой



// Нацполиция

11 мая в полицию поступило сообщение о заминировании одного из мясокомбинатов в городе Богодухов.



На место происшествия выезжали работники районного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.



Полицейские осмотрели 8000 кв. метров помещений и 12 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. В ходе тщательного обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Как оказалось, таким образом преступник решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.



Досудебное расследование продолжается.