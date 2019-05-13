Главная Новости Криминал и происшествия Мстительный сотрудник заминировал мясокомбинат
13.05.2019  08:55   

Мстительный сотрудник заминировал мясокомбинат

«Минеру» грозит до шести лет за решеткой


// Нацполиция

11 мая в полицию поступило сообщение о заминировании одного из мясокомбинатов в городе Богодухов.

На место происшествия выезжали работники районного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Полицейские осмотрели 8000 кв. метров помещений и 12 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. В ходе тщательного обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Как оказалось, таким образом преступник решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.05 Криминал и происшествия Возле памятника Воину-освободителю нашли подозрительную коробку 07.05 Криминал и происшествия Заминирование: ни в одном из пяти объектов бомб не обнаружено (ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия Минирования продолжаются: взрывчатку ищут в отелях, колледже и Дафи (ВИДЕО)
 
 

Видео

"Евровидение-2019" стартовало в Израиле. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 