13.05.2019 09:12

Полицейские вернули в семью 15-летнего бродяжку

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.



// Facebook

С заявлением о пропаже 15-летнего сына 8 мая в Первомайского отдела полиции обратились его родители. Они отметили, что 7 мая парень пошел в школу и не вернулся.



На поиски несовершеннолетнего был задействован весь личный состав Первомайского и соседних отделов полиции. 11 мая, в результате совместного взаимодействия работники сектора ювенальной превенции Первомайского и Лозовского отделов полиции установили местонахождение подростка.

Как оказалось, все это время провел в Лозовой. Днем он гулял по улицам, а ночевал в подъездах жилых домов. Причину своего поступка подросток объяснить не смог.



Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним, в отношении его родителей составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.