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13.05.2019  09:32   

Известный торговый дом получил в Харькове штраф за рекламу

Рекламодатель «сэкономил» на информации о скидках.


//kh-consumer.gov.ua

Сотрудники Госпродпотребслужбы нашли нарушения в информации, размещенной на щите внешней рекламы «BROCARD скидка 40%» на перекрестке улиц Сумской и ул. Независимости.

Согласно ч.5 ст.8 Закона Украины «О рекламе», реклама о скидке цен на продукцию, о распродаже должна содержать сведения о месте, дате начала и окончания скидки цен на продукцию, распродажу, а также о соотношении размера скидки к предыдущей цене реализации товара.

Рекламодатель же сообщил о скидке цен на продукцию без указания сведений о соотношении размера скидки к предыдущей цене реализации товара.

За установленные нарушения ч.5 ст.8 Закона Украины «О рекламе» рекламодатель привлечен к ответственности в соответствии со ст.27 Закона Украины «О рекламе» от 03.07.1996 г.. №270 / 96-ВР с изменениями и дополнениями.

Из-за невозможности установления стоимости рекламы, распространенной с нарушением требований Закона Украины «О рекламе», на рекламодателей налагается штраф в размере до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Размер штрафной санкции составил 2550,00 грн.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  штраф, госпродпотребслужба, харьков
 
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