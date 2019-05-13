Сеть супермаркетов оштрафовали за неправильную рекламу алкоголя

Предупреждение Минздрава было напечатано не тем цветом.
В буклетах с рекламой алкогольных напитков сотрудники Госпродпотребслужбы нашли нарушения абз.1 ч.7 ст.22 Закона Украины «О рекламе».
Реклама алкогольных напитков, а также знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются данные изделия и напитки, должна сопровождаться текстом предупреждения следующего содержания: «Чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья». Каждому предупреждению должно быть отведено не менее 15 процентов площади (объема) всей рекламы. Цвет текста предупреждения должен быть черным, а цвет фона предупреждения - белым.
Рекламодателем размещалась реклама алкогольных напитков, которая содержала текст предупреждения следующего содержания: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!», Цвет текста предупреждения – серый.
За установленные нарушения абз.1 ч.7 ст.22 Закона Украины «О рекламе» рекламодатель привлечен к ответственности в соответствии со ст.27 Закона Украины «О рекламе» от 03.07.1996 г.. №270 / 96 -ВР с изменениями и дополнениями.
Сумма штрафа составила пятикратную стоимость распространенной рекламы. Размер штрафных санкций составил 1279,80 грн.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: