13.05.2019 10:33

Сеть супермаркетов оштрафовали за неправильную рекламу алкоголя

Предупреждение Минздрава было напечатано не тем цветом.



//kh-consumer.gov.ua

В буклетах с рекламой алкогольных напитков сотрудники Госпродпотребслужбы нашли нарушения абз.1 ч.7 ст.22 Закона Украины «О рекламе».



Реклама алкогольных напитков, а также знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются данные изделия и напитки, должна сопровождаться текстом предупреждения следующего содержания: «Чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья». Каждому предупреждению должно быть отведено не менее 15 процентов площади (объема) всей рекламы. Цвет текста предупреждения должен быть черным, а цвет фона предупреждения - белым.

Рекламодателем размещалась реклама алкогольных напитков, которая содержала текст предупреждения следующего содержания: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!», Цвет текста предупреждения – серый.

За установленные нарушения абз.1 ч.7 ст.22 Закона Украины «О рекламе» рекламодатель привлечен к ответственности в соответствии со ст.27 Закона Украины «О рекламе» от 03.07.1996 г.. №270 / 96 -ВР с изменениями и дополнениями.



Сумма штрафа составила пятикратную стоимость распространенной рекламы. Размер штрафных санкций составил 1279,80 грн.