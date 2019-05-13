От короткого замыкания в Харькове выгорела кухня (ФОТО)

Пожарные ликвидировали пожар в частном секторе Немышлянского района.
12 мая в 16:53 спасателей вызвали на пожар по ул. Кошевого, 36.
К месту вызова немедленно отправился дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений.
На месте разведка установила, что огнем была охвачена крыша жилого дома, а также помещение кухни, где горели мебель и бытовая техника. Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.
На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола. В 17:07 им удалось прекратили распространение огня, а также спасти остальные внутренние помещения жилого дома. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 17:54.
По предварительным данным вероятной причиной его возникновения является короткое замыкание электросети.
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Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: