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13.05.2019  10:09   

От короткого замыкания в Харькове выгорела кухня (ФОТО)

Пожарные ликвидировали пожар в частном секторе Немышлянского района.


// ГСЧС

12 мая в 16:53 спасателей вызвали на пожар по ул. Кошевого, 36.

К месту вызова немедленно отправился дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений.

На месте разведка установила, что огнем была охвачена крыша жилого дома, а также помещение кухни, где горели мебель и бытовая техника. Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.

На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола. В 17:07 им удалось прекратили распространение огня, а также спасти остальные внутренние помещения жилого дома. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 17:54.

По предварительным данным вероятной причиной его возникновения является короткое замыкание электросети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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