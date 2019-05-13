13.05.2019 11:02

На Новых Домах сожгли автомобиль (ФОТО)

В результате пожара машина сгорела полностью. Пострадавших нет.



// Нацполиция

12 мая в полицию обратилась харьковчанка с сообщением о том, что возле дома по Жаминовому бульвару сгорел автомобиль Chery Amulet, который принадлежит ее мужу.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Вещественные доказательства изъяты. По предварительным данным причиной пожара стал поджог.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.



