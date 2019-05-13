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13.05.2019  11:02   

На Новых Домах сожгли автомобиль (ФОТО)

В результате пожара машина сгорела полностью. Пострадавших нет.


// Нацполиция

12 мая в полицию обратилась харьковчанка с сообщением о том, что возле дома по Жаминовому бульвару сгорел автомобиль Chery Amulet, который принадлежит ее мужу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вещественные доказательства изъяты. По предварительным данным причиной пожара стал поджог.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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