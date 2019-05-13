На Новых Домах сожгли автомобиль (ФОТО)

В результате пожара машина сгорела полностью. Пострадавших нет.
12 мая в полицию обратилась харьковчанка с сообщением о том, что возле дома по Жаминовому бульвару сгорел автомобиль Chery Amulet, который принадлежит ее мужу.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Вещественные доказательства изъяты. По предварительным данным причиной пожара стал поджог.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: