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13.05.2019  13:49   

Молотком по голове: пьяный старик убил жену

Прокуратура утвердила обвинение пенсионеру, который забил жену молотком.


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Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 68-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, трагедия в начале марта этого года. Подозреваемый длительное время конфликтовал с 72-летней женой.
 
Человек нередко «прикладывался к рюмке».
 
После очередной пьянки он снова поссорился с женщиной.
 
Нетрезвый злоумышленник решил доказать свое превосходство силой, он схватил молоток и более 10 раз ударил жену по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась.
 
Поняв, что натворил, мужчина обратился за помощью к соседям, которые вызвали скорую и милицию.
 
Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство молотом, харьков
 
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