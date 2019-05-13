13.05.2019 13:49

Молотком по голове: пьяный старик убил жену

Прокуратура утвердила обвинение пенсионеру, который забил жену молотком.



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Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 68-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, трагедия в начале марта этого года. Подозреваемый длительное время конфликтовал с 72-летней женой.

Человек нередко «прикладывался к рюмке».

После очередной пьянки он снова поссорился с женщиной.

Нетрезвый злоумышленник решил доказать свое превосходство силой, он схватил молоток и более 10 раз ударил жену по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Поняв, что натворил, мужчина обратился за помощью к соседям, которые вызвали скорую и милицию.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.