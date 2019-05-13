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13.05.2019  14:01   

За воскресенье рыбнадзор «наловил» пятерых браконьеров

12 мая во время проведения рейдов на водоемах Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал пять правонарушений и изъял 20 кг рыбы.


//khr.darg.gov.ua

Общая сумма нанесенного ущерба составила 12 321 грн.

Так, на Печенежском водохранилище, неподалеку с. Первомайское задержаны двое нарушителей, которые лесковой сеткой добыли шесть килограммов рыбы: 1 леща, 2 плотвы, 3 линя, 25 красноперок и 52 густеры. Нанесенный ущерб составил 4 505 грн.

На Краснооскольском водохранилище, возле с. Богуславка Боровского района, обнаружен мужчина, который запрещенными орудиями лова - двумя сетками поймал 6 лещей и 2 линей общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 1258 грн.

Позже на том же Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Колесниковка в Купянском районе, очередной нарушитель сеткой поймал 14 карасей весом около 6 кг. Рыбным запасам причинен ущерб на сумму 4620 грн.

Во всех случаях на виновных лиц составлены протоколы. Запрещенные орудия лова изъяты.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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