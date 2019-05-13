В Харьковском СИЗО обнаружили «нарко-сахар»

Благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки наркотика в зону охраняемого объекта.
11 мая в 11 часов дня в помещении приема посылок и передач учреждения, при уходе передачи, поступившей на имя заключенного А., 1985 года рождения, от гражданина В., в пакете с сахаром было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, внешне похожей на наркотическое средство.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: