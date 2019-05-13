13.05.2019 14:24

В Харьковском СИЗО обнаружили «нарко-сахар»

Благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки наркотика в зону охраняемого объекта.



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11 мая в 11 часов дня в помещении приема посылок и передач учреждения, при уходе передачи, поступившей на имя заключенного А., 1985 года рождения, от гражданина В., в пакете с сахаром было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, внешне похожей на наркотическое средство.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.