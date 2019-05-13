Вандалы изуродовали клумбу в центре Харькова

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 мая Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 мая В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.