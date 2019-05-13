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13.05.2019  14:44   

Вандалы изуродовали клумбу в центре Харькова

Неизвестные украли растения, высаженные коммунальщиками.


// facebook

На Бурсацком спуске в Харькове неизвестные украли 6 самшитов, высаженных коммунальными службами.

Фотографии опустевшей клумбы опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Растения вырвали из земли с корнями и унесли.

Источник:   SQ
 Тэги:  клумба, самшит, харьков, бурсацкий
 
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