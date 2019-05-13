Вандалы изуродовали клумбу в центре Харькова

Неизвестные украли растения, высаженные коммунальщиками.
На Бурсацком спуске в Харькове неизвестные украли 6 самшитов, высаженных коммунальными службами.
Фотографии опустевшей клумбы опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Растения вырвали из земли с корнями и унесли.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: