Главная Новости Криминал и происшествия Сбитая автомобилем женщина умерла в больнице: полиция ищет свидетелей наезда
13.05.2019  14:31   

Сбитая автомобилем женщина умерла в больнице: полиция ищет свидетелей наезда

Авария произошла 10 марта около 19:50 у дома № 130 по улице Академика Павлова.


// Нацполиция

Автомобиль «Volkswagen» совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате аварии 49-летняя гражданка получила телесные повреждения, от которых 18 марта умерла в больнице.

«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Волкову Игорю Константиновичу, или по телефону (057) 7059-663 или 097-222-69-70», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.05 Криминал и происшествия Еще одно ДТП с такси на Салтовке (ФОТО) 12.05 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: водила японца врезался в островок безопасности (ФОТО) 11.05 Криминал и происшествия Внимание. Розыск свидетелей ДТП (ФОТО)
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке для питомцев приготовили необычное барбекю. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 