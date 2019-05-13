13.05.2019 14:31

Сбитая автомобилем женщина умерла в больнице: полиция ищет свидетелей наезда

Авария произошла 10 марта около 19:50 у дома № 130 по улице Академика Павлова.



// Нацполиция

Автомобиль «Volkswagen» совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате аварии 49-летняя гражданка получила телесные повреждения, от которых 18 марта умерла в больнице.



«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Волкову Игорю Константиновичу, или по телефону (057) 7059-663 или 097-222-69-70», – обращаются правоохранители.