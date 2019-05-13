Подростки воровали камеры наблюдения из частных домов (ФОТО)

На Харьковщине полиция задержала двух несовершеннолетних за совершение серии краж.
Ребятам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В начале марта в Волчанский отдела полиции начали поступать обращения от жителей города Волчанск об исчезновении камер видеонаблюдения из частных домов.
Во время проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности злоумышленников. Ими оказались два 14-летние местные жители.
Ребята совершили несколько краж на территории города. Своими действиями они нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму более 3000 гривен.
Сейчас по указанным фактам проводится расследование.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: