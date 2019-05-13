13.05.2019 15:01

Подростки воровали камеры наблюдения из частных домов (ФОТО)

На Харьковщине полиция задержала двух несовершеннолетних за совершение серии краж.



// Нацполиция

Ребятам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



В начале марта в Волчанский отдела полиции начали поступать обращения от жителей города Волчанск об исчезновении камер видеонаблюдения из частных домов.



Во время проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности злоумышленников. Ими оказались два 14-летние местные жители.



Ребята совершили несколько краж на территории города. Своими действиями они нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму более 3000 гривен.



Сейчас по указанным фактам проводится расследование.